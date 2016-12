«Dette er en bønn og mitt eneste nyttårsønske: Ikke ødelegg innsynet til Skien kirke» IKKE ØDELEGG INNSYNET: Det skriver sokneprest Gunnar Thelin i Skien menighet. (Foto: Arkivfoto) annonse Kjære Skien bystyre. Dette er en bønn og mitt eneste nyttårsønske i år: Ikke ødelegg innsynet til Skien kirke fra nord. 30.12.2016 kl 12:56

Jeg kjenner historien. Kommunen trengte penger og solgte tomta bak kirken. Utbyggerne skal selvsagt tjene penger på kjøpet. Verken Skien menighet eller jeg har hatt noe mot det. Selv om jeg tidvis er ringt ned av bekymrede innbyggere som til og med har foreslått å danne lenkegjeng på tomta: Stopp utbyggingen. Jeg regner det som en selvfølge at kirken og andre bygg blir nøye kartlagt før utbygging, slik at utbygger bærer ansvar for alle eventuelle skader i de kommende årene. Jeg kan ikke se at jeg som skattebetaler skal belastes slike ev utgifter. Det er i slike situasjoner vi er prisgitt at politikere og ansatte i kommunen vedtar nødvendige forutsetninger og inngår gode juridiske avtaler.

Opptatt av aksen

Jeg er mest opptatt av aksen nordfra og inn til kirken. Slik planen ble presentert for menighetsrådet, vil det bygges så langt inn mot Lietorvet at vi ikke kan se korpartiet i kirken nordfra. Linja fra Louisesgate og Lie Kirkegård vil slik bli ødelagt. DET GÅR IKKE AN. Det er allerede bygd en mur mot nordbyen i Schweigaardsgate. Selv de små åpningene mellom bygga er tettet igjen på gateplan. Pussig at kommunen har godkjent dette. Nå må vi sikre at det blir fullt innsyn til den vakre avslutningen av kirken mot nord, dyktig lyssatt av Snøhetta. Det skjer ved at nytt bygg ikke dras så langt mot Lietorvet og at det anlegges en hyggelig lekeplass langsmed Lietorvet, slik at også barn finner sitt område på Lie. Så beholder vi dagens gang og sykkelsti inn mot kirken fra nord og det skapes en positiv romfølelse i et område med massive murbygg.

Gunnar Thelin, sokneprest i Skien menighet.