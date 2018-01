– Dette er mitt livs fangst 32 KILO: Daniel Andersen tok denne storkaren på stang første nyttårsdag. (Foto: Fredrik Nakken Langstein) annonse Daniel Andersen (17) har tatt 108 forskjellige arter på stang i Norge, men kjempen første nyttårsdag er den aller gjeveste. 01.01.2018 kl 19:02 (Oppdatert 01.01.2018 kl 19:10)

– Jeg har fått en del fisker jeg er veldig fornøyd med, men dette er mitt livs fangst. Det var helt uvirkelig da den brøt overflaten. Det kan egentlig ikke beskrives, sier en strålende fornøyd Daniel Andersen til Hooked.no.

Fra 190 meters dyp i Tomrefjord i More og Romsdal dro han opp en lange på nesten 32 kilo mandag.

Plaget med småhai

Andersen er opprinnelig fra Skien, men er nå bosatt i Tomrefjord i Vestnes kommune i Møre og Romsdal. Han er ute og fisker i alle ledige stunder.

Det var i 2015 at han oppdaget artsfiske og jakten på forskjellige fiskeslag startet. I dag er 17-åringen oppe i solide 108 forskjellige arter på stang i Norge.

Andersen elsker å fiske i Tomrefjord, og i løpet av en lang rekke turer har det dukket opp massevis av både fin og stor fisk. Ingen av disse kommer likevel i nærheten av kjempen som tok den hele makrellen han serverte på et tandemtakkel på 190 meters dyp på 2018s aller første dag, skriver fiskenettstedet.

– Vi var mye plaget med småhai i dag, så da jeg så at det nappet på stangen min, sa jeg til kompisen at dette helt sikkert var hai nå også. Det var det ikke. Stangen stod på dette tidspunktet og hvilte i rattet på båten, og den fløy nesten over bord da fisken satte av sted. Heldigvis hadde jeg en hand på snellen. Vi skjønte straks at det var storfisk på gang, og siden vi har fått en del lange her tidligere, tydet alt på at det var lange denne gangen også, sier Andersen til Hooked.

Lang som en mann

Kampen med fisken ble seig.

– Da vi omsider så fisken nede i sjøen, så den ut som en tikilosfisk. I det den brøt overflaten ble det likevel klart at dette var et synsbedrag. Fisken var enorm, og det samme var jubelen om bord i båten, sier Andersen nettstedet.

Fisken målte hele 172 centimeter og veide 31,8 kilo. Det er ny personlig rekord for Andersen.

– Det er helt hinsides å ha en så stor fisk i andre enden av snøret, og å bikke 30 kilo på lange hadde jeg aldri trodd jeg skulle få oppleve. En helt vill start på fiskeåret.