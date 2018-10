Dette er nattens hendelser Knivdrapet: En mann i midten av 20-årene ble knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo mandag ettermiddag. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken. Tirsdag ettermiddag jobbet teknikkere fra Kripos på stedet. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix) annonse 18.10.2018 kl 05:58 (Oppdatert 06:10)

– Kan være mislykket ransforsøk

Politiet i Oslo har ifølge NRK en teori om at 24-åringen som ble funnet knivstukket på Majorstuen mandag, kan ha blitt drept fordi han hadde mye penger hjemme.

Tidligere onsdag kveld meldte TV 2 at kilder i politiet sier de har fått tips om at 24-åringen vekslet ut bitcoin i en stor pengesum før han ble funnet død i leiligheten sin i Arbos gate mandag formiddag.

Knytter kronprins til journalistdrap

Amerikansk etterretning er stadig sikrere på at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman er skyldig i det angivelige drapet på Jamal Khashoggi, ifølge New York Times.

Avisen skriver at ifølge amerikanske og europeiske tjenestemenn har etterretningstjenestene indisier, men ikke direkte bevis, for dette. Tjenestemennene sier til avisen at kronprinsens makt over landets sikkerhetstjeneste gjør det svært lite sannsynlig at et drap kunne ha blitt gjennomført uten at han visste noe.

Nye norske kontrakter i Kina

Kongsberg Gruppen, DNV GL, Jotun og flere andre norske selskaper signerte torsdag elleve nye kontrakter med kinesiske selskap i Shanghai.

Avtalene ble inngått under en høytidelig seremoni med kongeparet til stede, og med utsikt til Shanghais skyline. Til sammen er det undertegnet 35 kontrakter mellom norske og kinesiske bedrifter og organisasjoner under statsbesøket.

Sp åpner for opphevelse av sammenslåing

Senterpartiet mener avtalen mellom regjeringen og KrF om forslag til oppgavefordeling til de nye regionene er så svakt at ingen fylker trenger å slås sammen.

Nå melder Nationen at partiet torsdag vil fremme nytt forslag i Stortinget for å reversere tre sammenslåinger: Hordaland og Sogn og Fjordane til region Vestland, Hedmark og Oppland til region Innlandet og sammenslåingen av Vestfold og Telemark.

Amazon saksøkes av eBay

Ebay mener Amazon har brukt deres meldingssystem for å stjele selgere og saksøker derfor nettbutikkgiganten.

I søksmålet som ble levert onsdag, hevder eBay at Amazon laget eBay-brukere og sendte meldinger til selgerne deres for å få dem til å selge sine varer på Amazon i stedet. Selskapet mener dette er brudd på brukeravtalen.