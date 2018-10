Dette har skjedd i natt Gir ikke opp: Knut Arild Hareide taler under Østfold KrF sitt ekstraordinære fylkesårsmøte på Jeløya. (Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix) annonse 31.10.2018 kl 06:05

NTB

Klassekampen: Krisehåndtering i kulissene grunnet russisk øvelse

NATO og regjeringen har nedtonet den russiske øvelsen i Norskehavet, men i kulissene jobber norske myndigheter med krisehåndtering, skriver Klassekampen.

Ifølge avisa har regjeringen satt krisestab for å håndtere situasjonen. Det kommer fram i en epost sendt fra Luftfartstilsynet til Avinor tirsdag.

Hareide nekter å gi opp før landsmøtet har sagt sitt

Østfold KrF sender fem blå delegater, og det ligger an til blått flertall på landsmøtet. Men KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke gi opp.

– Jeg er fornøyd med tre delegater i Østfold etter fylkesårsmøtet i dag. Selv om det nå ser ut til at det er større sannsynlighet for at jeg taper, har jeg ikke gitt opp. Nå får vi avvente landsmøtets endelige beslutning på fredag, sier Hareide til NTB.

USAs forsvarsminister ber om våpenhvile i Jemen

Forsvarsminister Jim Mattis har tirsdag gått ut og bedt partene i konflikten komme til forhandlingsbordet i løpet av november. En saudiledet koalisjon har siden 2015 ført en krig mot Houthi-opprørere i Jemen.

– Vi er nødt til å bevege oss mot en innsats for fred her, og vi kan ikke si at vi skal gjøre det en gang i framtiden, sa Mattis.

Menighet anmelder politiet etter aksjon mot afghansk familie

Menigheten i Fitjar som huset en afghansk familie, som i februar ble hentet av politiet, anmelder PU for måten aksjonen ble gjennomført på, skriver NRK.

Pastor Frank Håvik har med menigheten i ryggen anmeldt Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker. Menigheten mener aksjonen var å regne som uforholdsmessig politibrutalitet, brudd på politiinstruksen samt brudd på familiens menneskerettigheter.