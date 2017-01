Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Dette sier bilselgeren i Grenland om dieselforbud KUNDENE SPØR: Det sier salgssjef Jarle Midtbø. (Foto: Eirik Haugen) annonse Kundene spør om det er dristig å satse på diesel. 17.01.2017 kl 13:54 (Oppdatert 12:34)

NTB/Eirik Haugen En uke før dieselforbudet i Oslo var et faktum, viste salgsstatistikken at diesel er blitt mindre populært blant dem som kjøper nye biler. Snaut hver tredje nye personbil i 2016 var en dieselbil. Nærmere bestemt hadde 31 prosent av de nye bilene i fjor dieselmotor. Året før var andelen 41 prosent, mens den i toppåret 2011 var hele 75 prosent, skriver VG , basert på tall fra bransjeorganisasjonen Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Også i Grenland merker bilforhandlere at kundene spør om diesel, sier Jarle Midtbø, salgssjef for Volkswagen personbil hos Gumpens Auto i Skien og Porsgrunn. annonse annonse