Dette skjedde i natt

Politiet i Telemark har hatt litt av hvert å stri med i natt, men det meste innebærer alkohol.

I Langesund ble en 24 år gammel beruset mann kjørt til arresten etter at han tok ladegrep og siktet på politiet.

– I mørket så dette reelt ut, men det viste seg å være mobiltelefonen han hadde i hånden. Han vil bli anmeldt for dette, sier operasjonsleder Tore Grindem i Sør-Øst politidistrikt.

Naboer klager på fester

Han legger til at politiet flere steder i løpet av natten har måtte roe ned feststemte telemarkinger.

– Både i Skien, på Notodden og i Sauherad har vi i løpet av natten besøkt private fester hvor vi har måtte be dem dempe musikken og praten. Vi har fått klager fra mange naboer, sier Grindem.

Fuktig på vannet

Det er ikke bare på land at folk har nytt alkohol. Også på vannet har politibåten hatt det travelt.

– Det har vært flere tilfeller av fyllekjøring med båt. I Kragerø blåste en kvinne i 40-årene over lovlig verdi, og hun ble fremstil for blodprøvetaking. På Herreelva måtte vi ile til da en beruset båtfører drev og kjørte inn i andre båter med sin egen, sier Grindem som legger til at de også tok del i en liten jakt på vannet i natt.

– Rundt klokken fire i natt fikk vi melding om vannscooter-kjøring i beruset tilstand, og det endte med at scooteren forsøkte å stikke av. Det lyktes den delvis med, men på morgenkvisten ble to mann pågrepet ved Olavsberget, og da viste det seg også at vannscooteren var stjålet, sier Grindem.