Dette skjedde i natt annonse Kjøring uten førerkort, fyll og narkotika. Til tross for mange arrangementer rundt om i fylket melder poltiet om en forholdsvis rolig natt. 27.08.2017 kl 08:40 (Oppdatert 08:44)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

– Vi fikk inn en god del meldinger, men det har gått stille og rolig for seg, sier operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, Geir Kastmo.

Like over midnatt ble en 25 år gammeel mann i Skien tatt med til politistasjonen for å sove ut rusen. Han er også anmeldt for besittelse av en liten mengde med narkotika.

Klokken 01.35 ble en mann i 50-årene på Notodden innsatt i drukkenskapsarresten.

Senere på natta ble en mann i 20-årene anmeldt for promillekjøring med personbil uten å inneha gyldig førerkort. Han anmeldes også for bestittelse av hasj.

– Med tanke på at det har vært flere arrangementer rundt om har det vært en rolig natt. Vi har ikke en eneste relatert hendelse til Mersmak som samler flere tusen mennesker. Alt i alt så har det vært veldig greit.