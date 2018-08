Dette skjedde i natt BRANN I OSLO: Brannvesenet i Oslo måtte rykke ut til en brann på taket til et kjøpesenter. (Foto: ILLUSTRASJONSFOTO) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 9. august. 09.08.2018 kl 06:03 (Oppdatert 06:07)

NTB

Brann på taket av House of Oslo

Klokken 1.24 fikk politiet melding om flammer som sto fra taket på kjøpesenteret House of Oslo i Vika i Oslo. Like etter klokken 2.30 kunne politiet opplyse at brannen var slukket.

Ifølge brannvesenet var det snakk om en liten brann. Operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt forteller at kjøpesenteret er under rehabilitering, og at det ikke befant seg noen personer i bygningen.

Mann pågrepet for drapstrusler

En mann i 50-årene ble sent i går kveld pågrepet for drapstrusler mot en kvinne og hennes familie på Hadeland i Oppland. Politiet ble varslet like over klokken 23 da mannen oppsøkte kvinnen ved hennes bopel etter å ha framsatt trusler mot henne og hennes familie.

– Vi tok truslene alvorlig. Fordi han oppsøkte dem, fryktet vi at det kunne eskalere, sa operasjonsleder Atle B. Von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB i natt.

Overgrepstiltalt tatt etter ni år på rømmen

Politiet i Trøndelag har pågrepet en mann ni år etter at han ble tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot sin egen datter. Rettssaken skulle egentlig gå for retten i løpet av 2010, men da saken skulle gå i gang, oppdaget myndighetene at mannen oppholdt seg i et land i Asia. Siden da har han vært etterlyst internasjonalt.

Trønderen, som nå er i 50-årene, skal ha begått flere overgrep mot datteren, som ifølge Adresseavisen var under ti år på tidspunktet. Mannen erkjenner delvis straffskyld.

Barn drept i israelsk angrep

En serie raketter ble avfyrt fra Gazastripen mot Israel onsdag, og Israel svarte med å bombe tolv mål, der tre personer ble drept og minst ni skadd.

I byen Deir el-Ballah døde en 23 år gammel kvinne, gravid i niende måned, og hennes 18 måneder gamle datter da hjemmet deres ble truffet. Barnefaren ble skadd, ifølge helsemyndighetene i Gaza by.

Golfstjernen Jarrod Lyle er død

Den australske golfspilleren Jarrod Lyle døde onsdag kveld etter lengre tids kreftsykdom, opplyser hans kone. Australieren, som ble 36 år gammel, gjennomgikk i desember en beinmargstransplantasjon etter at han for tredje gang ble rammet av leukemi.

– Det er grusomt å måtte meddele at Jarrod ikke lenger er med oss, skriver kona Briony Lyle i en pressemelding, ifølge Sydney Morning Herald