Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 16. oktober. 16.10.2018 kl 06:58

Direkterute til Kina

For første gang åpnes det en flyrute fra Norge til Kina. Fra våren av skal Hainan Airlines fly tre ganger i uken fra Oslo til Beijing.

– Dette er viktig for den norske økonomien. Vi får flere turister til Norge og mer sjømat ut i verden, sier lufthavndirektør ved Oslo Lufthavn Øyvind Hasaas til NTB. Avtalen om flyruten skal signeres tirsdag i Beijing under en seremoni i forbindelse med det norske statsbesøket i Kina.

Søksmål mot Trump avvist

En føderal domstol i California avviser pornoskuespilleren Stormy Daniels' søksmål for ærekrenkelser, som hun fremmet mot USAs president Donald Trump.

Daniels må også betale Trumps sakskostnader som følge av avslaget fra domstolen i Los Angeles. Retten skriver i kjennelsen at de er enig med presidenten, som i april skrev i en Twitter-melding at søksmålet mot han er en "retorisk overdrivelse".

USAs gjeld økte

USA gikk 113 milliarder dollar i underskudd i år, noe som førte den samlede gjelden opp til det høyeste nivået på seks år.

I løpet av budsjettåret, som sluttet 30. september, fikk USA inn 3,3 billioner dollar, men brukte 4,1 billioner. Det er president Donald Trumps skattelettelser som har ført til vekst i økonomien, ifølge det amerikanske finansdepartementet.

Ber Norge stanse tvangsretur

Utrygghet, vold og tvang, og liten eller ingen støtte. Det er hverdagen for barna som er blitt tvangsreturnert til Afghanistan, ifølge Redd Barna.

Organisasjonen ber nå Norge og land i Europa stanse retur av afghanske barnefamilier og enslige mindreårige. To ferske rapporter viser at flere barn forteller at de har opplevd vold og tvang, og at de følte seg utrygge under returprosessen.

Undersøkte konsulat i åtte timer

Et etterforskningsteam forlot i natt det saudiarabiske konsulatet i Istanbul etter å ha gjort undersøkelser i forbindelse med Khashoggi-saken.

Iført hvite drakter og blå hansker undersøkte tyrkisk politi og en saudiarabisk delegasjon konsulatet. Da etterforskerne forlot stedet etter åtte timer, skal de blant annet ha tatt med seg jord fra hagen utenfor bygningen.