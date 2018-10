​ Dette skjedde i natt Ekstremvær: Seks personer er døde og minst en savnet etter sterk vind og regn i store deler av Italia de siste dagene. (Foto: Angelo Carconi / AP / NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 30. oktober. 30.10.2018 kl 06:38 (Oppdatert 06:42)

NTB

Natt til tirsdag har flere bilister og trailere kjørt utfor på grunn av glatte veier. Har du sommerdekk på bilen, la bilen stå, er oppfordringen fra politiet.

Like før klokken 3 natt til tirsdag meldte Øst politidistrikt at de allerede hadde fått meldinger fra bilister som har problemer med sommerdekk i snøværet.

I NATT: Trailer lastet med flere tonn laks kjørte av veien

Minst seks døde etter ekstremvær i Italia

Seks personer er døde og minst en savnet etter sterk vind og regn i store deler av Italia de siste dagene. Oversvømmelsene i Venezia er de verste på ti år. Sist vannstanden i Venezia steg med over 160 centimeter var i desember 1979, og byens borgermester Luigi Brugnaro er sterkt bekymret.

Ekstremværet har herjet Italia siden søndag og forårsaket store problemer for samferdsel og strømforsyning flere steder i landet.

NÅ: Glatte veier og snøkaos på Østlandet: – La bilen stå

Hareide går mot nederlag etter smell i tre fylkeslag

KrF-leder Knut Arild Hareide gikk på en ny smell da tre fylkeslag mandag valgte sine delegater til fredagens skjebnelandsmøte, men nekter fortsatt å gi opp. Mandag valgte Akershus Vestfold og Oslo KrF i alt 23 delegater til landsmøtet. Det endte med elleve delegater til Hareide og tolv delegater til høyresiden, som frontes av nestleder Kjell Ingolf Ropstad

Søket gjenopptatt etter flystyrt i Indonesia

Flere fartøy gjenopptok tirsdag søket etter omkomne og vrakrester etter flystyrten i havet nordøst for Java i Indonesia, der et Boeing 737 MAX 8 styrtet mandag. Alle de 189 om bord er etter alt å dømme omkommet etter at flyet fra Lion Air styrtet i havet om lag 70 kilometer øst for Indonesias hovedstad Jakarta, bare 13 minutter etter avgang fra flyplassen Soekarno-Hatta

PLOs sentralråd trekker anerkjennelsen av staten Israel

PLOs sentralråd (PCC) trekker anerkjennelsen av staten Israel inntil Israel anerkjenner Palestina som uavhengig stat med Øst-Jerusalem som hovedstad. PCC, som leder Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) mellom hver gang Det palestinske nasjonalrådet (PNC) er samlet, har også besluttet at alt sikkerhetssamarbeid med Israel inntil videre skal innstilles.