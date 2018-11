Dette skjedde i natt Siktet for drap: Fredag klokka 12.30 blir 16-åringen framstilt for varetekt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer. (Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 2.november. 02.11.2018 kl 06:13 (Oppdatert 06:17)

NTB

Drapssiktet 16-åring til barnevernsinstitusjon

Den 16 år gamle gutten som er siktet for å ha drept en jevnaldrende jente på Vinstra, er forflyttet fra sykehus til barnevernsinstitusjon, ifølge Dagbladet. Fredag klokka 12.30 blir 16-åringen framstilt for varetekt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer.

Første henrettelse med elektrisk stol siden 2013 i USA

En mann som er dømt til døden for to drap i USA, ble torsdag henrettet med elektrisk stol etter at høyesterett i USA avviste en anmodning om utsettelse samme kveld. Edmund Zagorski (63) ble erklært død klokka 19.26 lokal tid. Han ble i 1984 dømt til døden for drap på to menn i forbindelse med narkohandel.

Trolig 5.000 liter olje har lekket ut i Alnaelva

Brannvesenet anslår at rundt 5.000 liter olje ble lekket ut i Alnaelva i Oslo torsdag kveld. De tror lensene klarte å stoppe oljen i å komme ut i fjorden.

– En 15.000 liters tank er involvert og trolig er rundt 5.000 liter olje på avveie, opplyser brannvesenet i Oslo til NTB.

KrF oftere enig med Høyre enn med Ap på Stortinget

KrF har de siste ni årene vært langt mer enig med Høyre på Stortinget enn med Arbeiderpartiet, viser tall fra organisasjonen Holder de ord.

Organisasjonen har satt sammen en oversikt;https://enighet.holderdeord.no/over hvem som stemmer sammen med hvem i sakene Stortinget behandler, skriver Dagens Næringsliv

To amerikanske soldater skadd i ulykke i Trøndelag

To amerikanske soldater ble lettere skadd da kjøretøyet deres veltet ved Voll i Rennebu kommune i Trøndelag torsdag kveld. Soldatene er sendt til sykehus med lettere skader, opplyser pressekontakten bak Trident Juncture-øvelsen en pressemelding til NTB.