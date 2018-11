Dette skjedde i natt LIKER DÅRLIG: Skaperne bak «Game of Thrones» liker dårlig at USAs president Donald Trump legger meldinger på Twitter med klare referanser til den populære TV-serien. (Foto: SCANPIX) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 3. november. 03.11.2018 kl 08:27

Nesten 200 skader under Trident Juncture

Forsvaret har fått inn nesten 200 skader fra øvelsen Trident Juncture. De regner med at de vil få inn flere, skriver NRK.

Torsdag 1. november var det rapportert inn 195 skader i forbindelse med øvelsen, hvorav 31 ble registrert på torsdag. Forsvaret regner med å få inn flere meldinger, skriver kanalen.

Flere drept i skyteepisode i Florida

To er døde og ytterligere fem personer skadd etter at en mann skjøt rundt seg og tok sitt eget liv i et yogalokale i Tallahassee i Florida fredag.

Meldingen om skytingen kom til politiet klokka 17.47 lokal tid fredag. Ifølge lokale myndigheter ser det ut til at en familiekrangel kan ha vært bakgrunnen for skytingen.

Mor skjøt tenåringsbarna i hodet

En trebarnsmor fra Oklahoma skjøt og drepte torsdag sin 18-årige sønn mens han sov og forsøkte å gjøre det samme mot sine døtre på 16 og 14 år.

I politiforklaringen sin har 38-åringen Amy Hall innrømmet alt. Hall sier hun hadde til hensikt å ta sitt eget liv også, men at den yngste datteren gjorde det umulig da hun tok fra henne våpenet.

HBO reagerer på Trumps Iran-tweet

Skaperne bak «Game of Thrones» liker dårlig at USAs president Donald Trump legger meldinger på Twitter med klare referanser til den populære TV-serien.

– Hvordan sier du misbruk av merkevare på dothrakisk, spør HBO spydig på Twitter i en kommentar til at president Trump har lagt ut en Twitter-melding med bilde av ham selv, og påskriften «Sanctions are coming, November 5».

Meldingen hans er en klar referanse til den kjente replikken «Winter is coming» fra «Game of Thrones».