Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 13. november.

13.11.2018

NTB

FN: Sør-Sudan bryter våpenembargo

Sør-Sudan har gjentatte ganger brutt våpenembargoen som ble innført i juli, ifølge en FN-rapport.

Rapporten viser også at det skremmende ofte forekommer seksuell vold, sult og brudd på menneskerettighetene i det krigsherjede afrikanske landet.

Uenige om tankskipets kurs

En sjøoffiser som mener tankskipet Sola TS hadde feil kurs i minuttene før sammenstøtet med KNM Helge Ingstad, blir motsagt av en ekskaptein.

– Sola TS lå i en helt rutinemessig posisjon, sier den tidligere tankskipskapteinen. Sola TS holdt seg mot vestsiden av fjorden, mens den andre trafikken i samme retning var i øst.

Guterres ber partene beherske seg

FNs generalsekretær António Guterres oppfordrer Israel og Hamas til å vise "størst mulig beherskelse" etter rakett- og flyangrepene nylig.

Hamas ber FN melde Israel inn for Den internasjonale straffedomstolen for luftangrep, som ifølge gruppen var "bevisst rettet mot sivile".

To pågrepet etter mulig knivstikking

To menn er pågrepet etter at en kvinne ble funnet med dype kutt i låret på Oksenøya i Oslo mandag kveld. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd, og de to vil bli avhørt tirsdag. Kvinnen beskrives som moderat skadd.

Asia følger Wall Street nedover

Nikkei-indeksen i Tokyo åpnet med et fall på 3,5 prosent tirsdag etter nedturen på Wall Street dagen før. I Hongkong gikk Hang Seng-indeksen ned 2,1 prosent.

Investorene i Asia ser ut til å ha blitt forsiktige etter at det gikk nedover på Wall Street mandag som følge av uro over etterspørselen i teknologisektoren.