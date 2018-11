Dette skjedde i natt TOMME LAGRE: Apotekene sliter med å få tak i influensavaksine da lagrene er i ferd med å gå tomme. (Foto: NTB Scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 23. november. 23.11.2018 kl 07:21

EØS-avtalen har fortsatt støtte

Oppslutningen om EØS-avtalen er på vei opp, ifølge en ny undersøkelse Sentio har gjort på oppdrag fra Klassekampen og Nationen.

60,2 prosent av de spurte sier at de ville ha stemt ja dersom det var folkeavstemning om EØS-avtalen i morgen. Det er den høyeste oppslutningen om EØS Sentio noen gang har målt for de to avisene noen gang. Samtidig avtar motstanden mot EU, noe Nei til EU-sjef Kathrine Kleveland ikke er fornøyd med.

Lagrene for influensavaksine tømmes

Influensasesongen er ikke i gang riktig ennå, men Folkehelseinstituttet (FHI) ser en svak økning i antall smittetilfeller. Apotek1 opplyser til NRK at deres grossist allerede er gått tom.

Kjeden har bestilt 30 prosent mer enn i fjor, og kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad i Apotek 1 sier grossisten rapporterer om stor pågang i hele Europa.

Spania sier nei til brexitavtale

Spanias statsminister Pedro Sanchez truer med å si nei til brexitavtalen hvis formuleringene om Gibraltar ikke endres.

Det sa Sanchez etter samtaler med Theresa May. Dermed kan Gibraltar-kravet velte hele brexit.

Russland: Absurde påstander

Russlands utenriksdepartement sier påstandene om at landet forstyrret GPS-signaler er absurde og kun er ment til å avlede oppmerksomheten fra forliset til KNM Helge Ingstad, skriver Barents Observer.

Forrige uke avviste president Vladimir Putins talsmann at russerne sto bak forstyrrelser i GPS-signalene under NATO-øvelsen Trident Juncture, slik Forsvarsdepartementet her hjemme har konkludert.

Clinton ut mot europeisk innvandring

Hillary Clinton mener Europa må ha en strengere innvandringspolitikk for å få bukt med den voksende høyrepopulismen på kontinentet, skriver The Guardian.

– Jeg mener Europa må få kontroll på innvandringen fordi det er det som tente flammen, sier hun til avisen.