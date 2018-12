Dette skjedde i natt klima: annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 3. desember. 03.12.2018 kl 06:07 (Oppdatert 06:13)

NTB

Brann i bolig i Narvik

Fire beboere skal ha kommet seg uskadd ut etter at det brøt ut en brann i boligen deres i Narvik i Nordland.

Politiet meldte om brannen ved 2-tiden natt til mandag, og 2.46 opplyser 110-sentralen Bodø at brannen er slukket.

Verdensbanken lover klimamidler

Verdensbanken kunngjorde mandag at den vil sette av 200 milliarder dollar til klimaarbeid i årene 2021–25.

Banken dobler dermed sin klimainnsats, sammenlignet med inneværende femårsperiode. Klimaløftet ble offentliggjort mandag, samtidig, som delegater fra rundt 200 land samler seg til FNs klimatoppmøte i Polen.

Saudi-koalisjon vil evakuere houthi-opprørere

Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier et FN-fly skal evakuere 50 sårede houthi-opprørere fra hovedstaden Sana mandag.

De sårede skal flys til Muscat i nabolandet Oman i det koalisjonen omtaler som et "tillitsbyggende tiltak" før fredssamtalene som er ventet i Sverige denne uka.

Børsopptur etter økonomisk "våpenhvile"

Børsene i Asia løftet seg mandag etter at USA og Kina er blitt enige om en tre måneder lang "våpenhvile" i handelskrigen mellom de to landene.

I Tokyo gikk Nikkei-indeksen opp 1,3 prosent da handelen startet mandag. Den bredere Topix-indeksen fulgte like bak, med en oppgang på 1,2 prosent.

Måling: Rødgrønt flertall i Bergen

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt får flertall i Bergen, ifølge en måling bestilt av SV.

De fire rødgrønne partiene får 35 mandater i målingen Respons Analyse utførte i november etter oppdrag fra Bergen SV. Det er ett mandat mer enn det som trengs for å få flertall i bystyret i Bergen, skriver Klassekampen.

Tap for Rangers og Blackhawks

Verken Mats Zuccarello eller Andreas Martinsen spilte i NHL-kampene da lagene deres, New York Rangers og Chicago Blackhawks, begge tapte på hjemmebane natt til mandag, norsk tid.

Zucca sliter med skade og sto over kampen da Rangers tapte 4–3 for Winnipeg Jets. Martinsen var ikke tatt ut på laget da Blackhawks møtte Calgary Flames, en kamp som endte med 2-3-tap for hjemmelaget.