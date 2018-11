Dette skjedde i natt - 71 døde i brann BRENNER: Et hus brenner i Paradise i California. (Foto: NTB scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 17. november. 17.11.2018 kl 08:41 (Oppdatert 08:50)

71 bekreftet døde etter California-brann

Fredag ble ytterligere åtte personer funnet omkommet etter skog- og gressbrannen nord i delstaten, opplyser sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse fredag.

I tillegg er 1.011 personer meldt savnet, men sheriffen påpeker at det ikke betyr at alle er omkommet. Savnetlisten ble offentliggjort torsdag. Sheriffen oppfordrer folk til å se etter sitt eget navn og deretter melde fra til myndighetene at de er i live.

ATV-ulykke i Akershus

En mann i 30-årene ble funnet bevisstløs etter en ATV-ulykke i Fet kommune i Akershus like før midnatt natt til lørdag. Etter livreddende førstehjelp på stedet ble mannen fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse.

Mannen har alvorlige skader, blant annet i hodet, men betegnes ikke som livstruende skadd.

CIA mener Saudi-Arabias kronprins bestilte drap

CIA har konkludert med at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bestilte drapet på journalisten Jamal Khashoggi, melder Washington Post.

Konklusjonen er, etter hva avisen kjenner til, basert på flere telefonsamtaler, blant annet en samtale der kronprinsens bror Khalid bin Salman oppfordret Khashoggi om å dra til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente sine dokumenter som gjaldt hans annullering av sitt tidligere ekteskap. Khashoggi skal umiddelbart ha blitt kvalt da han ankom konsulatet, før liket ble partert.

Helsetilsynet kartlegger lockout

Direktøren i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andersen, har bedt fylkeslegene kartlegge hva konsekvensene av en lockout kan bli.

– Vi vurderer om en lockout vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. Når vi er ferdige med den informasjonsinnhentingen gir vi en vurdering av dette til departementet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn til [URL]NRK;https://www.nrk.no/norge/_-helsetilsynet-kartlegger-om-lockout-truer-liv-og-helse-1.14297268[URL].

Kinas president ut mot proteksjonisme

Under en tale på APEC-møtet på Papua Ny-Guinea lørdag gikk presidenten ut og advarte mot proteksjonisme. Han sier ingen vinner fram med trusler og mener verden står overfor to valg, samarbeid eller konfrontasjon.

– Historien har vist at konfrontasjon – enten det er i form av kald krig, varm krig eller handelskrig – ikke vil føre til noen vinnere, sier Xi.

