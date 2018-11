Dette skjedde i natt – bråk i KrF – mann ranet DIVERSE HENDELSER: (Foto: Arkiv) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 20. november. 20.11.2018 kl 06:39

NTB

Fire døde i skyting i Chicago

Fire personer ble drept i en skypeepisode på et sykehus i Chicago i USA mandag ettermiddag lokal tid.

Den antatte gjerningsmannen ble skutt og drept. I tillegg er tre andre personer, deriblant en politimann, døde, bekrefter politiet.

KrF-profil krever redegjørelse

Einar Steensnæs, som har vært nestleder i KrF, parlamentarisk leder og statsråd, slutter seg til rekken av KrF-profiler som reagerer på nestledernes spill før partiet valgte retning i høst, skriver Dagbladet.

Han sier han er skuffet over det som er kommet fram i VGs avsløring av maktspillet om partiets veivalg.

Mann i 20-årene ranet i Bærum

Politiet søkte natt til tirsdag etter to gutter etter at en mann i 20-årene ble slått, truet med kniv og ranet i Bærum sent mandag kveld. Hendelsen skjedde bak en 7-Eleven-kiosk og en bensinstasjon i Brynsveien på Kolsås.

Ransofferet ble sendt til undersøkelse og behandling på legevakt. Politiet beskriver ranet som stygt.

Eurosonebudsjett på overtid

Forhandlerne har ikke klart å bli enige om et felles eurosonebudsjett for 2019 innen fristen mandag kveld. Forhandlingene fortsetter på overtid tirsdag.

Finansministrene i eurogruppen diskuterte mandag det felles fransk-tyske forslaget til hvordan et budsjett for eurosonen kan utformes, men partene ble ikke enige.

Rangers tok seier

New York Rangers tok sin sjette strake hjemmeseier da de møtte Dallas Stars i NHL mandag. Mats Zuccarello så laget sitt vinne 2–1 fra tribunen.

Nordmannen, som har tre mål og sju assist så langt denne NHL-sesongen, har slitt med en lyskeskade. På grunn av skaden er det derfor høyst usikkert om han rekker New York-derbyet mellom Rangers og Islanders onsdag.