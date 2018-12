Dette skjedde i natt: Enorm politijakt etter skyting på julemarked JAKTER GJERNINGSPERSON: En enorm politijakt pågikk gjennom natten for å pågripe mannen politiet mener skjøt og drepte tre personer på julemarkedet i Strasbourg. (Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 12. desember. 12.12.2018 kl 05:45

Jakt på gjerningsmann

En enorm politijakt pågikk gjennom natten for å pågripe mannen politiet mener skjøt og drepte tre personer på julemarkedet i Strasbourg.

Flere tusen måtte holde seg inne på barer, restauranter, arbeidsplasser, EU-parlamentet og en sportsarena i kaoset som oppsto etter angrepet, men i løpet av natten kunne mange av dem vende hjem. Enkelte EU-politikere fikk politieskorte gjennom byen.

Huawei-direktør løslatt

En domstol i Vancouver har løslatt Huaweis finansdirektør Meng Wanzhou mot kausjon. Meng må betale 10 millioner canadiske dollar, som tilsvarer 63 millioner kroner.

I tillegg må hun levere fra seg passet sitt, hun får ikke lov til å oppholde seg utendørs på visse tidspunkter og hun skal GPS-spores og overvåkes døgnet rundt.

Gutter pågrepet etter knivstikking

To mindreårige personer er pågrepet etter at en mann i slutten av 30-årene ble knivstukket i Mandal sentrum tirsdag kveld. Politiet meldte om pågripelsen klokken 1 natt til onsdag.

Mannen ble behandlet på legevakta i Mandal for kuttskader i hodet, og tilstanden hans betegnes som stabil.

– Lavere minstestraff vil gi flere voldtektsdommer

Justispolitiker Peter Frølich (H) lover flere dømte dersom minstestraffen for voldtekt settes ned. Frølich sier til Klassekampen at det er et betent tema der det er lett å gi feil inntrykk, men understreker at intensjonen er at flere skal bli dømt for voldtekt.

– Det er for mange som slipper unna, og jeg tror at en hovedgrunn til det er for høy minstestraff, sier Frølich.

Daniels må betale Trump millioner

Pornostjerna Stormy Daniels er dømt til å betale advokatutgiftene til Donald Trump på nesten 2,5 millioner etter et søksmål som ble avvist av domstolene.

Daniels er også dømt til å betale 1.000 dollar til retten for å ha fremmet søksmålet.

