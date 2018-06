Dette skjedde i natt: Ordensforstyrrelse og fyllekjøring annonse Dette skjedde mens du sov. 25.06.2018 kl 07:52

Jonas Fossing

Det har ikke gått helt stille for seg i Grenland i løpet av natten.

Ved midnatt ble mannen som hadde ranet et apotek med en saks pågrepet av politiet.

Fyllekjøring

Like etter ble en kvinne i 60-årene siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand like ved Langangen i Porsgrunn.

Rundt klokken 02.00 ble et vogntog stoppet E18. Sjåfører var veldig beruset, og politiet reagerer sterkt på hendelsen.

Ved halv tre tiden i natt var det tilløp til slåsskamp i Porsgrunn sentrum, opplyser politiet.

Da politiet kom til stedet hadde gemyttene roet seg noe, sier operasjonsleder i politiet, Christian Gulli.

Gulli opplyser at en kvinne ble innbragt til arresten.

Det var en kvinne i 40-årene som nektet å oppgi personalia. Hun ble innbragt til arresten og blir anmeldt for ordensforstyrrelse, sier Gulli.