Dette skjedde i natt: Solberg fjernet Solskjær-melding SOLSKJÆR: Ole Gunnar Solskjær (Foto: Trond Reidar Teigen, NTB Scanpix) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 19. desember. 19.12.2018 kl 05:39

Solberg fjernet Solskjær-melding

Ikke lenge etter at det kom ubekreftede meldinger om at Ole Gunnar Solskjær ventes å bli Manchester Uniteds trener ut sesongen, gratulerte statsminister Erna Solberg han med jobben på Twitter. Like etterpå ble meldingen fjernet. KrF-leder Knut Arild Hareide, som også gratulerte Solskjær på Twitter seint tirsdag kveld, velger å tro på de ubekreftede meldingene og lar sin melding stå.

– Erna har en posisjon som gjør at hun måtte slette sin melding, sier Hareide til VG.

Tror savnet 24-åring falt i elv

Ingen har sett 24 år gamle Ola Grønning Bergem siden natt til søndag, da han var på utestedet Fire Fine i Trondheim sammen med venner.

Politiet har gått gjennom videoopptak som viser en mann som havnet i Nidelva like ved utestedet, skriver Adresseavisen. Politiet tror det er snakk om Bergem og tror det er snakk om en ulykke.

Strømprisene kan forbli høye

Tørkesommer, nedbørshøst og dyrt kull og gass har alle bidratt til høye strømpriser. Tirsdag kostet en kilowattime 52,7 øre og markedet ser få tegn til nedgang med det første, skriver Dagbladet.

Basert på Nasdaqs månedskontrakter venter markedet at prisen holder seg på samme nivå fremover, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge til Dinside.no.

Våpen på skoler

Et utvalg oppnevnt av president Donald Trump i kjølvannet av flere skoleskytinger i USA anbefaler at skoler vurderer å bevæpne ansatte og ansette krigsveteraner som vakter.

I en 180 siders rapport foreslås det blant annet at ansatte ved skoler kan være væpnet, til og med lærere, «for på den måten å effektivt og umiddelbart kunne respondere på vold».

Vil ha ny syrisk grunnlov i 2019

Russland, Tyrkia, Iran og FN håper komiteen som skal snekre sammen en ny grunnlov for Syria, skal komme i gang på tidlig på nyåret.

Landene er enige om å gjøre en innsats for at første samling for grunnlovskomiteen blir i Genève i Sveits tidlig i 2019.

