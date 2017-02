Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Dette skjedde i natt: Stjal og dumpet rullestoler annonse To unge menn ble tatt med hver sin rullestol på Klosterfoss. Samtidiig hadde legevakta anmeldt tyveri av to rullestoler. 04.02.2017 kl 08:09 (Oppdatert 08:19)

Jon-Inge Hansen

Tlf: 905 48 995 Politiet ba de to mennene om å levere dem tilbake, men den oppfordringen fulgte de ikke. –De fikk en sjanse, noe de ikke benyttet, og dumpet stolene i en grøft, tvitrer politiet. De to blir anmeldt for tyveriet, politiet leverte rullestolene tilbake for dem. Kjørte ut Ved åttetiden søndag morgen var det et trafikkuhell på Moheim. En bilist kjørte ut av veien og inn i en lyktestolpe. – Det ble ikke personskade, tvitrer politiet. Sjåføren mistenkes for kjøring i rus, han blir anmeldt og førerkortet beslaglagt. Vegtrafikksentralen er varslet for å utbedre skadene. For fulle Tre personer berusede personer ble tatt hånd om av politiet i natt: På Notodden ble en mann i 50-åra anmeldt for urinering i sentrum.

I Porsgrunn ble en mann i 20-årene innbragt for ordensforstyrrelser.

En beruset kvinne i 50-årene ble bortvist fra Porsgrunn sentrum annonse annonse