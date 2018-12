Dette skjedde i natt: To unge kvinner fra Norge og Danmark funnet drept i Marokko Marokko: (Foto: Mosa'ab Elshamy) annonse Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 18. desember. 18.12.2018 kl 05:45

Sjokk i Marokko etter dobbeltdrap

To unge kvinner fra Norge og Danmark ble mandag funnet drept i Atlasfjellene i Marokko. Kilder TV 2 og VG har snakket med, er i sjokk.

Mustapha, en lokal guide, sier til VG at Imlil, en landsby som brukes som utgangspunkt for turer til fjellet Toubkal, er i sjokk. Nordmannen Mikael Jacobsen Vang, som nylig har vært på tur i området, sier til TV 2 at han på ingen måte opplevde området som skummelt.

Rapport: Norge nest best

Bare slått av Island, er Norge det landet i verden som er best på likestilling, ifølge en rapport fra World Economic Forum.

Rapporten tar for seg utviklingen i 149 land. Norges score er 0,835 og tilsier at vi er 83,5 prosent likestilt.

Departementsråd mektigst

Departementsråd Leif Forsell går forbi sjefen sin, landbruksministeren, og inntar toppen av årets kåring av de mektigste i Landbruks-Norge utført av Nationen og Bondebladet.

De to siste årene har Forsell kommet på andreplass bak tidligere landbruksminister Jon Georg Dale, men etter at Dale ble byttet ut med partifelle Bård Hoksrud i august, har Landbruksdepartementets øverste embetsmann gått helt til topps.

Ingen norske kortlistet til Oscar

Norges Oscar-håp «Hva vil folk si» kom ikke gjennom nåløyet. Bare Danmark er nominert blant de skandinaviske landene til å vinne en Oscar-statuett.

87 filmer ble vurdert i kategorien beste utenlandske film, og ni har blitt plukket ut til å gå videre til neste runde. På listen står ikke Norges Oscar-nominasjon «Hva vil folk si» av Iram Haq.

FN-utsending tror på fred

FNs spesialutsending til Afghanistan, Tadamichi Yamamoto, mener utsiktene til fred i Afghanistan aldri har vært mer reelle enn nå.

Yamamoto sa i FNs sikkerhetsråd mandag at han tror forhandlingene for å få en slutt på konflikten i Afghanistan er nærmere en løsning enn de noen gang har vært.