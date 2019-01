Dette skjedde mens de fleste sov annonse

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 31. januar. 31.01.2019 kl 06:11 (Oppdatert 06:16)

NTB

Skudd i Sarpsborg

Politiet bekrefter skyting i Yven i Sarpsborg torsdag kveld. En mann er påført hodeskader, trolig skutt, men var ved bevissthet da politiet kom. Han skal ikke være livstruende skadd.

Politiet har hatt foreløpig avhør av fornærmede, men det har ikke ført til identifisering av gjerningspersonene, opplyser politiet til NTB.

Rekordoverskudd for Facebook

Facebook endte med et overskudd etter skatt på 6,9 milliarder dollar i fjerde kvartal. Det er hele 61 prosent høyere enn året før.

Overskuddet tilsvarer drøyt 58 milliarder kroner etter dagens kurs. I løpet av fjorårets tre siste måneder satt altså Facebook igjen med rundt 630 millioner kroner i overskudd i snitt per dag.

Årets første henrettelse i USA

En 61 år gammel raner og drapsmann ble onsdag henrettet i Texas. Henrettelsen er årets første i USA.

Robert Mitchell Jennings var dømt til døden for å ha drept en politimann i forbindelse med et ran en julidag for drøyt 30 år siden.

Mexicos president avblåser narkokrig

Mexicos president erklærte onsdag at «krigen mot narkotika» er over. Han sier regjeringen ikke lenger vil prioritere å bruke hæren til å fange narkobaroner.

Andrés Manuel López Obrador sier at denne strategien er historie. Han foreslår å opprette en nasjonalgarde, noe som ifølge motstanderne vil føre til en varig militarisering av landet.

Kinas industriaktivitet avtar

Industriproduksjonen i Kina avtok i januar, men nedgangen var noe mindre enn måneden før, viser ny statistikk.

Den såkalte innkjøpssjefindeksen PMI, som måler aktivitetsnivået i industrien, endte på 49,5 i januar, opp 0,1 fra desember, ifølge Kinas statistiske sentralbyrå. En indeks på under 50 indikerer at aktiviteten avtar, mens en høyere indeks tilsvarer vekst i industrien.