Dette skjedde mens du sov

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 18. november. 18.11.2018 kl 06:39

NTB

Minst to personer knivstukket i Oslo

Politiet rykket klokken 2.30 ut til utestedet Blå på Grünerløkka i Oslo etter melding om et slagsmål. Da de ankom, viste det seg at det var snakk om knivstikking.

To fornærmede ble fraktet til sykehus og betegnes som alvorlig skadd. I tillegg tilsier opplysninger at det skal være snakk om en tredje fornærmede som politiet ikke har kommet i kontakt med. De har heller ikke kontroll på en gjerningsperson.

Rundt 1.300 savnet etter California-brann

Både tallet for antall omkomne og antall savnede er oppjustert etter den dødeligste brannen i Californias historie. Antall døde er nå 76, mens antall savnede har økt fra 1.011 til 1.276 personer.

Årsaken til at antall savnede øker er at myndighetene har forsøkt å ringe tilbake på nødsamtaler og svare på eposter som kom inn da brannen startet, uten at de har fått svar.

Politi trolig knivstukket i Egersund

To polititjenestepersoner i Egersund ble natt til søndag stukket av det politiet antar var en kniv. Hendelsen skjedde på åpen gate i sentrum klokken 1.25 og hendelsesforløpet er foreløpig uavklart.

De to tjenestepersonene kom fra hendelsen med tilsynelatende mindre skader. En mann i 20-årene er pågrepet.

Trump lover full rapport om Khashoggi-drapet

USAs president Donald Trump sier det skal komme «en full rapport» om hvem som drepte journalisten Jamal Khashoggi innen førstkommende mandag eller tirsdag.

Flere amerikanske medier siterte fredag anonyme kilder i CIA på at etterretningsbyrået har konkludert med at drapet ble bestilt av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Republikaner valgt til Florida-guvernør

Demokraten Andrew Gillum måtte se seg slått på målstreken i guvernørvalget i Florida. Republikaneren Ron DeSantis er valgt til delstatens nye guvernør.

I likhet med senatorvalget, måtte stemmene i guvernørvalget telles på nytt. 30.000 stemmer, 0,41 prosentpoeng, skilte kandidatene etter omtellingen etter valget 6. november.

