Dette skjedde mens du sov – mann (44) mistenkt for vold på seilbåt

Pågrepet for rus og vold

En mann (44) er mistenkt for å ha ført en seilbåt i ruset tilstand og for å ha utøvd vold mot en mann i 60-åra på Sørlandet.

Politiet opplyser på Twitter at tre personer var involvert i hendelsene om bord i seilbåten torsdag kveld. 44-åringen ble pågrepet etter at de ble hentet av redningsskøyta. Mannen i 60-årene måtte bli reddet opp fra en holme.

Leter etter Khashoggis levninger

Tyrkisk politi leter etter levninger av den antatt drepte journalisten, Jamal Khashoggi, i et skogsområde utenfor Istanbul og i en by ved Marmarahavet, melder medier.

Natt til fredag utvidet politiet i Tyrkia søket til også å gjelde skogsområdet Belgard nord for Istanbul og byen Yalova, 90 kilometer sørøst for Istanbul, ifølge Reuters. Nyhetsbyrået får også opplyst at det er etterforskningen som har ført til at politiet mistenker at levningene av den antatt døde journalisten er i disse områdene.

Krever FN-etterforskning

Flere ikke-statlige organisasjoner krever at Tyrkia ber FN om en uavhengig etterforskning av det antatte drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

En etterforskning utført av FN er «den beste garantien mot Saudi-Arabias hvitmaling», sa Robert Mahoney i presseorganisasjonen Committee to Protect Journalists (CPJ) torsdag. Organisasjonene mener at man ikke kan stole på at saudiaraberne utfører en troverdig etterforskning av seg selv.

Bolsonaro anklages for valgfusk

Fernando Haddad anklager motstanderen Jair Bolsonaro, den høyreradikale favoritten til å vinne valget, for valgfusk.

Reaksjonen kommer i lys av en avsløring gjort av den brasilianske avisen Folha de São Paulo, som viste at bedrifter hadde inngått kontrakter verdt opp til 24 millioner kroner om å sende meldinger om Haddad via meldingstjenesten WhatsApp. Bolsonaro sier det ikke finnes bevis for at han står bak.

Leteaksjon i Hjartdal

Etter en større leteaksjon i Hjartdal ble en 29-årig mann funnet natt til fredag ved en vannkant hvor han hadde tent bål og satt og varmet seg.

Mannen ble meldt savnet da han kom bort fra turfølget sitt ved Jønntjønn i Kviteseid torsdag. Noen timer senere lokaliserte et helikopter mannen, som ifølge politiet ikke oppfattet seg selv som savnet.

