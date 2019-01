Dette synet møtte Jeanett da hun kjørte hjem: – Jeg blir så forbanna Dette synet møtte Jeanett Dalen da hun kjørte hjem søndag ettermiddag: – Ånnerødveien er ikke en søppelplass, sier hun oppgitt. (Foto: Jeanett Dalen) annonse

Jeanett Dalen fra Porsgrunn har en klar oppfordring den eller de som har dumpet søppek langs Ånnerødveien: Rydd opp, eller bli anmeldt. 20.01.2019 kl 22:21

Vendy Berg Hegle

Tlf: 452 58 891

– Det er ikke første gang det blir dumpa rare ting langs denne veien, sier Jeanett Dalen oppgitt.

Dører, teppe og malingsspann

Tidligere har hun sett både hvitevarer og sofaer henslengt, men synet som møtte henne søndag gjorde henne sinna. Langs Ånnerødveien i Porsgrunn lå det strødd masse skrot, blant annet to dører, en pall, et svært gulvteppe og flere tomme malingsspann.

– Jeg kjører over der hver dag når jeg skal hjem, og i dag ble jeg bare så forbanna. Det er totalt ansvarsløst og grusomt irriterende at noen bare lemper eget problem over på andre, sier hun.

Gir én sjanse

Dalen har lagt ut bilder og en tydelig beskjed til søppeldumperen på Facebook-siden sin. Her skriver hun at hvis det ikke er ryddet opp innen 48 timer, akter hun å politianmelde det.

– Det er mange som sier jeg bare burde anmelde med en gang, men jeg vil gi den som har gjort det en sjans til å rydde opp etter seg. Om ikke det blir gjort, går jeg til politiet, sier hun.