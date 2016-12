Dette synet møtte voksne og barn

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

hærverk:

Knuste krukker og stygge ord som var skrevet på asfalten. Pynt som lå strødd.

28.04.2016 kl 19:24 (Oppdatert 28.04.2016 kl 23:45)

Per Arne Rennestraum

Per Arne Rennestraum

Tlf: 35 57 35 08

Dette var synet som møtte ansatte og unger torsdag morgen. Likevel fikk ikke pøblene ødelegge stemningen for Skrapeklev barnehage i Porsgrunn.

Den trivelige barnehagen er er 25 år gammel. Hele denne uken er satt av til bursdagsfeiring.

Selv om det så litt fælt ut på morgenkvisten, kom ungene fort i god stemning igjen. Det måtte bare ryddes litt først etter slemmingene som hadde vært på ferde.