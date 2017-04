Disse barna fikk en litt uvanlig lekekamerat i skolegården GØY MED RØY: Andreklassingene Sigurd Bjordam-Halvorsen, Theodor Bredsand, Ludvig Hegna Dreng, Silas Engan og Fredrik Rød Johansen synes det er stas med besøket av den flotte røya. (Foto: Anne Westgård) annonse På Rønholt skole i Bamble har elevene de siste ukene fått besøk av en svært sosial røy i hvert eneste friminutt. 20.04.2017 kl 18:25 (Oppdatert 18:28)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Det var uka før påske at røya dukket opp for første gang.

– Noen av dem som jobber på SFO så at den oppholdt seg på skoletomta, men da holdt den seg litt på avstand. Da vi kom tilbake på skolen etter påskeferien dukket den plutselig opp igjen. Og da ble den mildt sagt veldig nærgående, sier Anne Westgård som er lærer ved skolen.

Nærkontakt: Her blir Marius William (13) angrepet av en illsint tiur

Veldig sosial

De siste dagene har den kommet løpende til når barna kommer ut i skolegården for friminutt. Når barna har gått inn til timene har den beveget seg vekk fra skolen, for så å komme løpende tilbake i neste friminutt.

Fullklaff: Knut Erik (17) var godt forberedt for å kunne sikre seg blinkskuddet

– Vi tenkte først at den kunne være skadet, men den så ikke ut til å halte eller noe slikt. Vi tenkte også at den kanskje kunne væra aggressiv mot barna, men det har vist seg at den bare har vært veldig sosial og diltet etter barna i skolegården. Av og til la den seg ned på bakken også. Den har ikke vært farlig i det hele tatt, sier Westgård som sier at skolen var i kontakt med Viltnemda for å høre om det var farlig å la den være i skolegården.

– Ungene er fascinert

Den nye attraksjonen har blitt det store samtaleemnet blant barna på skolen.

– Ungene er veldig fascinert, og vi har snakket mye om fuglen og hvor flotte farger den har på fjærene og slikt. Det har blitt litt ekstra naturfag på timeplanen hver dag, sier Westgård.