Disse veiene er stengt i Telemark

Her er hele lista fra Statens vegvesen over veier som er stengt eller har redusert fremkommelighet 25.04.2017 kl 06:50 (Oppdatert 07:19)

Vestfold, Telemark - Midlertidig stengt

Ev 18 Langangenkrysset - Hesbykrysset

Stedvis stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring er skiltet.Gjelder fra: 22.04.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 28.04.2017 kl. 06:00

Telemark - Midlertidig stengt

Ev 18 Rugtvedtkrysset - Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36, FV356 og FV353 benyttes. Gjelder fra: 21.04.2017 kl. 12:00

Telemark - Midlertidig stengt

Fv 32 Hovenga bru - Vallermyrene, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Gjelder fra: 07.03.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 07.09.2017 kl. 09:00

Telemark - Midlertidig stengt

Fv 38 Vadfosstunnelen, på strekningen Vadfoss tunnel

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Spesialtransport , utrykningskjøretøy 0g rutegående

trafikk kan passere.

Gjelder fra: 25.04.2017 kl. 09:00

Telemark - Midlertidig stengt

Fv 203 Rugtveitmyr, på strekningen Rugtveitmyr N - Krabberødstrand

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

Gjelder fra: 10.04.2017 kl. 12:01

Telemark - Midlertidig stengt

Fv 602 Setremoen - Midtskogen, på strekningen Våladalen - Bolkesjø

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Gjelder fra: 05.04.2017 kl. 10:44 Gjelder til: 29.05.2017 kl. 19:00

Telemark - Midlertidig stengt

Fv 651 Tuddal - Svineroi bom, på strekningen Sauland - Dale kyrkje

Stengt på grunn av uvær.

Gjelder fra: 24.04.2017 kl. 18:58

Telemark - Midlertidig stengt

Kv 1750 Dr. Munks gate, i Porsgrunn kommune

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Gjelder fra: 08.03.2017 kl. 00:00 Gjelder til: 09.09.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Ev 18 Langangen bru, på strekningen Arendal - Larvik

Nedsatt hastighet til 30 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Søndag og mandag til torsdag fra 21:00 til 06:00 (neste dag).

Gjelder fra: 23.04.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 28.04.2017 kl. 06:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Ev 134 Århus - Søndre Flatin, på strekningen Seljord - Notodden

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, lysregulering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn av

sprengningsarbeid i periodene: Mandag til lørdag fra 07:00 til 20:00.

Gjelder fra: 20.04.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 31.05.2017 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Ev 134 Skorve bru, på strekningen Seljord - Notodden

Nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde 3,7

meter. Gjelder fra: 18.04.2017 kl. 12:00 Gjelder til: 01.05.2017 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Rv 36 Brekka, i Skien kommune

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående

kjørefeltbredde: 3,6 meter.

Gjelder fra: 25.04.2017 kl. 07:30 Gjelder til: 25.04.2017 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Rv 36 Grivi, på strekningen Skien - Seljord

Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra: 18.04.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 01.09.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Rv 36 Slåttekåstunnelen - Gvarv, på strekningen Skien - Seljord

Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av sprengningsarbeid i

periodene: Mandag til fredag fra 07:00 til 11:00, fra 11:30 til 15:00 og fra 16:00 til 23:00. Lørdag fra 07:00 til 11:00 og

fra 11:30 til 15:00.

Gjelder fra: 08.03.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 29.08.2017 kl. 23:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Rv 41 Nissedal kirke, på strekningen Åmli - Brunkeberg

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på

grunn av sprengningsarbeid.

Gjelder fra: 07.04.2017 kl. 20:54 Gjelder til: 31.05.2017 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Rv 41 Spjotsodd bru, på strekningen Steankrysset - Brunkebergkrysset

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra: 24.11.2016 kl. 14:00 Gjelder til: 01.01.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 32 Haugenkrysset, i Skien kommune

Innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Onsdag og torsdag fra 21:00 til 06:00(neste dag).

Gjelder fra: 26.04.2017 kl. 21:00 Gjelder til: 28.04.2017 kl. 06:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 32 Dr. Munks gate, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Nedsatt hastighet til 40 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra: 10.03.2017 kl. 09:26 Gjelder til: 16.05.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 38 Vrådal, på strekningen Vrådal - Holtebru

Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t og lysregulering på grunn av vegarbeid.

Gjelder fra: 26.11.2016 kl. 12:00 Gjelder til: 31.12.2017 kl. 12:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 206 Lille Høen - Høen, på strekningen Bamle kirke - Findal

Nedsatt hastighet til 50 km/t og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vedlikeholdsarbeid i

periodene: Mandag til fredag fra 06:00 til 22:00. Rutegående trafikk og utrykningskjøretøy kan passere.

Gjelder fra: 13.03.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 25.04.2017 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 356 Torsberg - Flakvarpbukta, på strekningen Straume - Vallermyrene

Innsnevring og lysregulering på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra: 24.04.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 08.05.2017 kl. 16:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 358 Vølstad - Solvang, venstre felt, i Telemark fylke, i retning mot Solvang

Nedsatt hastighet til 50 km/t. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,6 meter

Gjelder fra: 20.03.2017 kl. 08:00 Gjelder til: 25.04.2017 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 359 Åse bru, på strekningen Ulefoss - Bø

Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra: 25.11.2016 kl. 11:54 Gjelder til: 25.11.2017 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 359 Bø, på strekningen Ulefoss - Bø

Lysregulering på grunn av vegarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 07:30 til 15:00.

Gjelder fra: 30.09.2016 kl. 07:30 Gjelder til: 06.10.2017 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Fv 602 Våladalen, på strekningen Våladalen - Bolkesjø

Lysregulering på grunn av vegarbeid.

Gjelder fra: 30.01.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 23.12.2017 kl. 19:00