Disse veiene er stengt i Telemark annonse Her er oversikten fra Statens Vegvesen 06.02.2018 kl 06:26 (Oppdatert 06:29)

Telemark - Midlertidig stengt

Ev 18 Hovettunnelen - Steinbrekkatunnelen, på strekningen Arendal – Larvik

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til fredag fra 21:00 til 06:00 (neste dag). Omkjøring erskiltet. Spesialtransport kan passere.

Gjelder fra: 05.02.2018 kl. 21:00 Gjelder til: 09.02.2018 kl. 06:00

Ev 18 [52] Rugtvedtkrysset - [51] Kjørholtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet. For kjørtøy med høyde over 4,2 m må alternativ rute via RV36, FV356 og FV353 benyttes.

Gjelder fra: 28.04.2017 kl. 12:00

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 32 Hovenga bru - Vallermyrene, på strekningen Eidanger - Buerås (Vestfold grense)

Gjelder fra: 05.07.2017 kl. 10:51

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vegarbeid. Anbefalt omkjøring via Rv 36.

Fv 51 Trommedalsvegen mellom Rødmyrvegen og Voldsvegen, i Skien kommune

Gjelder fra: 30.01.2018 kl. 09:24 Gjelder til: 06.04.2018 kl. 18:00

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vegarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 54 Skelbreistrand - Søtveit, på strekningen Søtveit - Skelbreistrand

Gjelder fra: 28.06.2017 kl. 12:29 Gjelder til: 01.09.2018 kl. 23:59

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere.

Fv 203 Rugtveitmyr, på strekningen Rugtveitmyr N - Krabberødstrand

Gjelder fra: 10.04.2017 kl. 12:01

Telemark - Midlertidig stengt

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.

Fv 356 Raschebakken mellom Skippergata og Linaaesgate, i Porsgrunn kommune

Gjelder fra: 06.02.2018 kl. 20:00 Gjelder til: 12.02.2018 kl. 06:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Redusert framkommelighet og kan bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.

Ev 18 [54] Dørdalkrysset - [52] Rugtvedtkrysset, på strekningen Arendal - Larvik

Gjelder fra: 18.11.2017 kl. 17:00 Gjelder til: 18.06.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring, nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter på grunn

av sprengningsarbeid.

Ev 134 Århus - Søndre Flatin, på strekningen Seljord - Notodden

Gjelder fra: 31.01.2018 kl. 07:00 Gjelder til: 07.07.2018 kl. 20:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, manuell dirigering og kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn avvegarbeid og sprengningsarbeid. Gjenstående kjørefeltbredde: 3,6 m

Ev 134 Oftekrysset, i Tokke kommune

Gjelder fra: 15.12.2017 kl. 23:59 Gjelder til: 01.07.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vegarbeid.

Ev 134 Morgedal - Mostøylkrysset, på strekningen Haukeli - Seljord

Gjelder fra: 06.11.2017 kl. 07:00 Gjelder til: 01.04.2018 kl. 00:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m Rv 36 Geiteryggtunnelen - Geiteryggen, på strekningen Skien - Seljord

Gjelder fra: 30.01.2018 kl. 09:23 Gjelder til: 31.08.2018 kl. 16:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Spesialtransport kan passere. Må

ta kontakt på forhånd. Rv 354 Brevikbrua, på strekningen Rugtvedt - Kjørholtkrysset

Gjelder fra: 06.02.2018 kl. 23:00 Gjelder til: 07.02.2018 kl. 05:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Manuell dirigering og nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vegarbeid i periodene: Fredag og mandag til onsdag

fra 08:00 til 16:00.

Fv 32 Granli - Sandåbommen, i Siljan kommune

Gjelder fra: 02.02.2018 kl. 08:00 Gjelder til: 07.02.2018 kl. 16:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, kan bli stengt i perioder på inntil 20 minutter på grunn av vegarbeid i periodene:

Mandag til fredag fra 06:00 til 22:00.

Fv 206 Høn, på strekningen Bamle kirke - Findal

Gjelder fra: 30.01.2018 kl. 06:00 Gjelder til: 20.02.2018 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 253 Kragerøveien/Fermannsbakken, på strekningen Kragerøveien/Fermannsbakken -

Kalstad

Gjelder fra: 17.01.2018 kl. 07:00 Gjelder til: 09.02.2018 kl. 15:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Innsnevring og nedsatt hastighet til 40 km/t på grunn av vegarbeid. Gjennstående kjørefeltbredde 4m

Fv 353 Geiteryggen, på strekningen Rugtvedtmyra - Geiteryggen

Gjelder fra: 30.01.2018 kl. 09:22 Gjelder til: 31.08.2018 kl. 16:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t og innsnevring på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Fv 503 Dyrlandsbru, på strekningen Straume - Nutheim

Gjelder fra: 15.11.2017 kl. 06:00 Gjelder til: 15.09.2018 kl. 22:00

Telemark - Redusert framkommelighet

Nedsatt hastighet til 50 km/t, innsnevring og manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gjenstående

kjørefeltbredde 3,25m

Fv 515 Vehus bru, på strekningen Nobbesund (Aust-Agder grense) - Vedhus (Aust-Agder

grense)

Gjelder fra: 11.01.2018 kl. 07:00 Gjelder til: 30.03.2018 kl. 19:00