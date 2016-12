Disse veiene er stengt på grunn av uvær

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Hanne Findal

Tlf: - Vi stengte Ev 134 natt til julaften på grunn av uværet. Det snør og blåser sterk kuling, og løyer det ikke kan veien være stengt helt til tirsdag morgen. Det er ofte vind og ruskevær rundt jule- og nyttårshelga, sier trafikkoperatør Arne Kleiv ved veitrafikksentralen i Telemark.

Hold deg hjemme Statens vegvesen har bedt bilister på Sør- og Vestlandet om å holde seg hjemme. Alle unntatt to fjelloverganger med kolonnekjøring mellom øst og vest – E16 over Filefjell, og E52 over Hemsedalsfjellet – er stengt, melder NTB. Stengte veier Ev 134 Vågslidtunnelen - Liamyrane bom, på strekningen Haukelifjell er stengt og blir ikke åpnet i dag.

Rv 9 Hovden – Haukeli er stengt på grunn av uvær.

Fv 45 Grytestøyl bom (Aust-Agder grense) - Voiland bom, på strekningen Rotemo - Skafså i Telemark