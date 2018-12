– Dobbeltdrapet var en terrorhandling DREPT: En bildegrab tatt fra en video som er publisert i den marokkanske nyhetskanalen 2M viser politiet på åstedet i Atlasfjellene hvor norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen ble funnet drept mandag. (Foto: AFP/2M.ma / NTB scanpix) DREPT: Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept. (Foto: Skjermdump/Facebook) annonse Marokkansk påtalemyndighet sier dobbeltdrapet på Bø-studentene Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) i Atlasfjellene var en terrorhandling, ifølge nyhetsbyrået AP. 19.12.2018 kl 20:55 (Oppdatert 22:07)

Ifølge VG er det ventet at marokkansk politi vil gå ut med mer offisiell informasjon om dette senere onsdag kveld.

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til personen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.

Det er allerede klart at etterforskerne mistenker minst fire marokkanske menn for drapet på norske Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra den danske byen Ikast. Ifølge VGs kilde er tre personer så langt pågrepet, mens myndighetene har bekreftet at én er pågrepet.

Fanget av kamera

Den første mistenkte marokkaneren ble pågrepet i et nabolag i Marrakech tirsdag morgen klokka 5. Politiet fant ID-kortet hans nær åstedet. Han skal også ligne på en av mennene som ble fanget opp av et videokamera i fjellandsbyen Imlil. Mannen skal ha pekt ut tre andre menn i avhør.

Få timer senere ble ytterligere to menn, fra havnebyen Safi, pågrepet i Marrakech, ifølge VGs kilde. De mistenkte mennene skal ha campet rett ved stedet der kvinnene ble funnet drept inne i teltet sitt.

Marokkansk FBI

Det er Marokkos svar på FBI, Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) i Rabat, som leder etterforskningen av drapet. Dette er blitt oppfattet som et tegn på at saken berører ekstremisme, terrorisme og/eller rikets sikkerhet.

Kripos er foreløpig ikke blitt bedt om å bistå i den marokkanske etterforskningen, men en norsk politimann, som jobber for Politiets utlendingsenhet ved ambassaden i Rabat, reiste allerede tirsdag til området der dobbeltdrapet fant sted. Politimannen skal være bindeledd mellom lokale myndigheter, lokalt politi og norske myndigheter, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos.

Video av ukjent mann

Marokkanske etterforskere har fattet interesse for en video av en ukjent ung mann som satt sammen med de to kvinnene på en takterrassekafé i Marrakech der de bodde på hotell før ferden gikk videre til Atlasfjellene.

Filmen skal være sentral i etterforskningen og politiet ønsker kontakt med mannen, får Dagbladet opplyst.

Opptaket stammer fra den drepte danske kvinnen Louisa Vesterager Jespersens konto på sosiale medier. Det skal være tatt opp fire dager før kvinnene ble funnet drept.

