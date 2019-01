Dommerne opphever juryens frifinnelse av Jensen FIKK DOMMEN: Eirik Jensen (i midten) og samboeren Ragna Lise Vikre lar seg fotograferer når de ankommer Oslo tingrett for å høre juryen i Borgarting lagmannsrett komme med sin kjennelse mandag. Juryen fant Jensen skyldig i grov korrupsjon, men svarte nei på spørsmålet om han er skyldig i medvirking til innførsel av nesten 14 tonn hasj. (Foto: NTB scanpix) annonse

Hele straffesaken mot Eirik Jensen skal behandles på nytt med nye dommere som følge av at fagdommerne har satt juryens kjennelse til side. 28.01.2019 kl 13:34 (Oppdatert 14:37)

NTB

– Dommerne mener Jensen utvilsomt er skyldig etter tiltalens post 1, sa lagdommer Kristel Heyerdahl før hun satte juryens frifinnende kjennelse på dette punktet til side.

Dommerne har dessuten kommet til at de to tiltalepunktene henger så tett sammen at de må vurderes sammen.

Hele saken skal derfor behandles på nytt med nye dommere, sa Heyerdahl.

En fortumlet Jensen fikk spørsmål om han forsto fagdommernes beslutning.

– Egentlig ikke, men ja, svarte han.

Delvis frikjent av juryen

Juryen mener Eirik Jensen ikke medvirket til innførsel av store mengder hasj, men har kjent ham skyldig i grov korrupsjon

Jensen er dermed frifunnet for det alvorligste forholdet i tiltalen: Medvirkning til innførsel av flere tonn hasj gjennom en årrekke.

Juryen mener derimot at ytelsene han fikk av Gjermund Cappelen er å regne for korrupsjon, og konkluderer med at korrupsjonen er grov. I grunnlaget for spørsmålet ble det vist til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

Juryen i Borgarting lagmannsrett avsa sin kjennelse mandag ettermiddag, etter å ha rådslått om bevisene og spørsmålene om skyld i narkotika- og korrupsjonssaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det er gått seks dager siden juryen trakk seg tilbake for å finne svarene i den historiske straffesaken.

Umiddelbart etter at juryen hadde kommet med sin kjennelse, trakk de tre fagdommerne seg tilbake for å vurdere hvorvidt den skal settes til side. Det er uvisst hvor lang tid fagdommerne trenger på å vurdere spørsmålet, men trolig har de på forhånd diskutert seg imellom hvordan de skal forholde seg til forskjellige utfall.

Rettskommentator: Overraskende

Rettskommentator Inge D. Hanssen er overrasket over at juryen svarte forskjellig på om Eirik Jensen er skyldig i de to tiltalepunktene i saken mot ham.

Juryen kom fram til at Jensen er skyldig i grov korrupsjon, men at han ikke er skyldig i medvirkning til innføring av hasj.

– Jeg er overrasket. Jeg hadde ventet ja på begge spørsmålene eller nei på begge, sier Hanssen til TV 2.

Han stiller spørsmål ved hva Jensen skulle la seg korrumpere for, hvis det ikke var for narkotikainnførselen.

– Dette er overraskende for meg, for etter min oppfatning henger dette sammen. Ifølge tiltalen skulle han ha hjulpet til med hasjsmugling mot betaling. Nå er det bare det ene igjen, da mener jeg det er litt dårlig sammenheng i juryens svar, sier Hanssen.

Juryens avgjørelse skal nå vurderes av fagdommerne, som enten kan velge å sette den til side eller ta den til følge.