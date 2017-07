Drapet i Skien: Obduksjonsrapporten er klar SPERRET AV: Politiet sperret av området rundt boligblokka i Odins gate lørdag kveld. (Foto: Torbjørn Tungesvik) annonse Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at 37-åringen som ble funnet død i en leilighet i Odins gate i Skien skal ha blitt drept, melder politiet. 11.07.2017 kl 16:44

Politiet fikk mandag den foreløpige obduksjonsrapporten. Den underbygger mistanken om drap, men politiet vil ikke gi flere detaljer om dødsårsaken, skriver NTB.

– Vi legger til grunn at dette er et drap, men av hensyn til etterforskingen vil vi foreløpig ikke komme med flere detaljer om dette, sier Henriksen.

Politiet vil heller ikke si mer om når de tror drapet fant sted. 37-åringen ble funnet død i en leilighet i en kommunal blokk i Odins gate i Skien lørdag kveld. Det var to personer som fant den døde og meldte fra til politiet.

Drapssiktet: Truet familien med å «drepe dem en etter en»

Fengsling torsdag

Den drapssiktede skulle tirsdag vært i avhør med politiet, men hans forsvarer, advokat Espen Refstie, sier til Varden at mannen tidligst vil komme med en forklaring onsdag.

– Nei, han har ikke forklart seg foreløpig. Årsaken til det er at hans psykiske helsetilstand først må undersøkes. Så han kan tidligst bli avhørt onsdag, og en eventuell fremstilling for varetektsfengsling vil først skje torsdag, sier Refstie.

Drapssaken i Skien: Politiet ber folk lete i søppeldunker etter rosa pledd

Han legger til at han har snakket med sin klient, men at han ikke vil kommentere hvordan 29-åringen stiller seg til drapssiktelsen.

– Først får han avgi sin forklaring til politiet, når han er i form til det, sier Refstie som har hatt et klientforhold med 29-åringen også fra tidligere straffesaker.

Der er det uklart hva politiet vil begjære.

– Hva vi kommer til å begjære under fengslingsmøtet, tar vi stilling til formelt etter avhøret, sier Tine Henriksen.

Ber folk se etter rosa pledd

– Politiet ber om publikums hjelp i forbindelse med etterforskning av drapsaken i Skien. Ønsker at beboere på Falkum og nordre bydel sjekker sine eiendommer og søppeldunker for et rosa pledd og melder eventuelt funn til politiet på telefon 02800, skriver operasjonssentralen hos politiet i Telemark på Twitter tidlig tirsdag ettermiddag.

Det aktuelle pleddet skal være interessant i forbindelse med etterforskningen av drapssaken.