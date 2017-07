Drapssaken i Skien: Politiet ber folk lete i søppeldunker etter rosa pledd annonse Politiet etterlyser et rosa pledd og en damesykkel med kurv i forbindelse med drapssaken. 11.07.2017 kl 12:55 (Oppdatert 13:23)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

– Det er gjenstander politiet tror kan knyttes til drapssaken, eller siktede, sier operasjonsleder Petter Ebbesberg.

Politiet ber beboere på Falkum og nordre bydel om å sjekke eiendommer og søppeldunker for et rosa pledd og melde fra om funn til politiet.

Politiet etterlyser i forbindelse med drapsaken også en damesykkel med kurv foran i en dus farge.

Opplysninger om evt. funn meldes politiet. — Politiet Telemark (@polititelemark) 11. juli 2017

Også sykkel

Politiet etterlyser også en damesykkel med kurv foran i dus farge og ber folk om å melde fra til 02800.

Etter det Varden forstår mener politiet at et rosa pledd kan være bragt ut fra åstedet i Odins gate, og at siktede muligens kan ha forlatt åstedet på den etterlyste damesykkelen.

– Vi vil ha tips hvis noen har sett noen bære på et slikt pledd, eller sykle på en slik sykkel i tidsrommet fra fredag og framover, sier Ebbesberg.