Drapssiktet mann (53) anmeldt av ekskone (38) for vold SIKTET: Politiet har siktet eksmannen for drap på småbarnsmor (38) (Foto: Knut Heggenes) BEKREFTER: Politiet bekreftet pågripelsen av eksmannen på en pressekonferanse på Notodden, politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter og etterforskningsleder Bjørn Flåta. (Foto: Andreas Soltvedt) FORSVERER: Advokat Tom Ovesen fra Harstad. (Foto: Odd Leif Andreassen) annonse Småbarnsmorens tidligere ektemann (53) nekter for å ha drept sin ekskone. Han skal tidligere ha truet og trakassert henne. 11.04.2018 kl 12:38 (Oppdatert 14:21)

Jon-Inge Hansen

Det opplyste politiadvokat Bjørn Bunkholt Sæter på en pressekonferanse på Notodden i dag.

– Mannen ble pågrepet i Harstad og ble avhørt der, sa han.

Den drapssiktede eksmannen er fra Syria.

53-åringen har bodd mange år i Harstad, og er et kjent navn i byen. Han er leder for en betydningsfull frivillig organisasjon i byen.

Anmeldt for vold

I mars 2016 anmeldte kvinnen mannen for vold. Saken ble henlagt.

I juni 2017 skal han ha krenket henne på gata på Notodden i forbindelse med samvær med dere felles barn, en datter på halvannet år.

Avdøde og drapssiktede giftet seg i 2014 i Marokko, og har senere blitt skilt.

I mars 2018 ble kvinnen tilkjent omsorgsansvaret for parets felles datter.

– Han fikk begrenset samværsrett med datteren, sier Sæter.

53-åringen har tidligere vært på Notodden og besøkt sin datter, men i følge politiet har de ingen observasjoner av mannen på Notodden på det tidspunktet kvinnen trolig ble drept.

Ble drept

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder i følge Sæter på at kvinnen ble drept.

– På grunn av etterforskningen kan vi ikke på nåværende tidspunkt gå ut med detaljer om det, sa Sæter på pressekonferansen.

Han bekreftet at kvinnen ble funnet død inne i leiligheten sin, og at barnet fortsatt var på åstedet da drapet ble oppdaget.

– Barnet er tatt hånd om av barnevernet, og har det etter omstendighetene bra, sa politiadvokaten.

Den drapssiktede mannen har bedt om å få Harstad-advokat Tom Ovesen oppnevnt som forsvarer.

– Jeg har foreløpig bare hatt en kort samtale med han og kan ikke kommentere siktelsen, sier Ovesen.

Politiet vil framstille 53-åringen for varetektsfengsling torsdag eller fredag.

Pågrepet

Kvinnens eksmann er pågrepet og siktet for drap etter at en småbarnsmor (38) ble funnet død på Notodden. Kvinnen ble funnet død i sin leilighet i Heddalsvegen 35 mandag.

Politiet har fått resultatet fra den foreløpige obduksjonsrapporten med ny informasjon om hva kvinnen døde av.

Siktet for drap

Politiet sendte ut denne pressemeldingen tidligere i dag (onsdag klokken 11.00)

Politiet har gått til pågripelse av en mann i forbindelse med at en kvinne ble funnet død ved sitt hjem i Notodden sentrum mandag 9.april 2018.

Den avdøde ble sendt til obduksjon ved Rettsmedisinsk Institutt. Obduksjonsrapporten viser at kvinnen trolig ble drept. I forbindelse med dette gikk politiet til pågripelse av en mann som nå er siktet for drapet. Mannen vil bli vurdert fremstilt for varetekt.

Mannen som er pågrepet mannen er kvinnens tidligere ektemann. Paret har et lite barn sammen som nå er tatt hånd om av barnevernet.

Både den avdøde og den mistenkte er utenlandske statsborgere.

– Følte seg truet

Politiet har sjekket opplysninger om at den avdøde småbarnsmoren (38) skal ha følt seg truet på et annet sted i Norge.

Kvinnen har flyttet til Notodden fra Nord-Norge. Der skal hun etter det Varden får opplyst blitt tilbudt beskyttelse, for en angitt trussel, men ikke selv ønsket å motta det.

Kvinnen flyttet fra en by i Nord-Norge til Notodden i desember 2016, med et lite barn