Dro fram kniv fra sokken og sa «I will kill them if I don't get the money» KNIV: Mannen hadde gjemt en kniv i sokken og truet ansatte på Nav i Skien. (Foto: ARKIVFOTO) annonse Torsdag formiddag kom en mann med kniv inn i Nav-fiflialen i Skien. Det var penger han ville ha. 27.04.2017 kl 11:42 (Oppdatert 12:37)

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834

Klokken 10.57 ble politiet varslet om at Nav-ansatte hadde slått alarm.

En mann i slutten av 20-årene henvedte seg i skranken på Nav og ba om å få snakke med en saksbehandler.

– Så dro han opp en kniv av lomma og sa «I will kill them if i don't get the money», sier operajsonsleder Aadne Røilid.

I stedet for å kontakte en saksbehandler, ble en vakt i Nav-bygget tilkalt. Deretter ble det slått alarm til politiet.

– Han satt og ventet i filialen da politiet kom, sier Røilid.

Politiet rykket til stedet og pågrep mannen. Han er nå i arrest og vil bli avhørt.

– Han hadde fortsatt kniven på seg da politiet kom, sier Røilid.

Mannen er ikke kjent for politiet fra før.