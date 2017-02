Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Drosjesjåfør ranet av to menn

Natt til lørdag ble en drosjesjåfør ranet i Skien. Det tok bare ti minutter før mennene var pågrepet. 11.02.2017 kl 08:11 (Oppdatert 08:21)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Like før klokken 00.30 natt til lørdag fikk Telemark-politiet melding om drosjeran i Skien. – De to bestilte drosje i Skien sentrum og ba om å bli kjørt til Bamble. De to hadde imidlertid ikke penger til denne turen og sjåføren nektet å kjøre dem, forteller operasjonsleder i Telemark-politiet på Twitter. De to bestilte en drosje i Skien sentrum og ba om å bli kjørt til Bamble. De to hadde imidlertid ikke penger til denne turen og sjåføren.... — Politiet Telemark (@polititelemark) 11. februar 2017 Sjåføren ble da truet med juling om han ikke kjørte dem. Mannen ble redd, hoppet ut av bilen og løp unn. – Han så da de to kjøre videre med drosjebilen. Bare ti minutter etter ranet ble de to mennene tatt. – Politiet fant drosja forlatt og like i nærheten ble de to pågrepet inne i en hage, forteller operasjonsleder. Den ene av mennene er mistenkt for å ha kjørt bilen i påvirket tilstand. De er nå satt i arrest og vil bli avhørt lørdag.

