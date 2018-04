E18 åpen igjen etter kjedekollisjon annonse E18 er nå åpen igjen etter at fremkommeligheten var redusert etter en kjedekollisjon. 21.04.2018 kl 12:28 (Oppdatert 13:40)

Jeanette Høie

I alt var tre biler og fire personer involvert i ulykken som skjedde på E18 like ved Lasses i Bamble.

Bamble brannvesen, ambulanse og politi rykket ut til ulykken, som skjedde i sydgående retning. Fremkommeligheten ble redusert i forbindelse med ulykken.

Den ene bilen kunne ikke kjøres videre. Airbagen var utløst, og kjøretøyet ble stående i veibanen til bergingsbil fikk hentet det.

Kjørt til legevakt

Ambulansepersonell sjekket de fire involverte på stedet. To av dem ble kjørt til legevakt for nærmere sjekk, mens to ble dimittert etter sjekk på stedet.

Ulykken kan karakteriseres som en kjedekollisjon.

─ Tre biler var involvert i det som er en påkjørsel bakfra. Det er veiarbeid på stedet og redusert hastighet. Kollisjonen skjedde derfor i anslagsvis 30-40 km/t. Den siste bilen i rekken klarte ikke stoppe og kjørte inn i bil nummer to, som så ble dyttet inn i bil nummer 1, sier operasjonsleder Lene Nordbø i Sør-Øst politidistrikt, avdeling Telemark.

Førerkort beslaglagt

Føreren av bil nummer tre fikk førerkortet beslaglagt.

─ Han har mulighet til å påklage avgjørelsen, men politiets jurist fant grunn til å beslaglegge førerkortet på grunnlag av forklaringene avgitt på stedet, sier operasjonsleder Nordbø.

Både involverte og vitner til uhellet avga forklaringer på stedet.