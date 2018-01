EasyJet åpner ny rute fra Oslo NY RUTE: Fra og med 3. august kan nordmenn reise direkte fra Oslo til Berlin med lavprisselskapet EasyJet. (Foto: Erik Johansen / NTB scanpix) annonse Fra sensommeren oppretter flyselskapet EasyJet direkterute fra Oslo til Berlin. Ruten blir operert på daglig basis og billettene er allerede lagt ut for salg. 31.01.2018 kl 15:54 (Oppdatert 16:17)

NTB

Ruten skal gå fra Oslo Lufthavn til flyplassen Tegel i Berlin, med oppstart 3. august.

– For nordmenn som ønsker å reise til Berlin betyr det et styrket totaltilbud og for Norge betyr det at vi har fått enda en direktelinje inn til landet vårt. Det vil både komme internasjonale turister som ønsker å se Oslo og Østlandsregionen til gode og turister som skal med videreforbindelser til andre reisemål i Norge, sier Avinor Oslo lufthavns trafikkutviklingsdirektør Jasper Spruit.

LES OGSÅ: Drømmer du deg bort? Hit kan du reise fra Torp

Det britiske lavprisselskapet EasyJet er Europas nest største flyselskap. I fjor fraktet selskapet 80 millioner passasjerer mellom 31 land.

– Vi er veldig glade for å legge Oslo lufthavn inn i vårt utvidede nordiske rutenettverk, som også inkluderer ruter til Göteborg, Helsinki, Stockholm og København, sier Managing Director Thomas Haagensen i flyselskapet.

LANDET I HELGA: Er dette det største flyet som har satt landingshjulene på Geiteryggen?