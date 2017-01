Eksplosjon og brann utenfor Elkjøp annonse Politiet ber om tips etter en eksplosjon utenfor Elkjøp på Notodden. – Vi tror eksplosjonen er menneskeskapt, sier operasjonsleder. 22.01.2017 kl 22:06 (Oppdatert 22:25)

I nitiden søndag kveld rykket brannvesenet ut til en eksplosjon og brann i el-artikler utenfor Elkjøp i Merdevegen på Notodden.

Det hadde da eksplodert i noen elektriske varer som sto like inntil butikkens vegg.

Nær gasslager

– Vi tror eksplosjonen er menneskeskapt, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt Sør-Øst politidistrikt.

De elektriske artiklene, blant annet et kjøleskap, brant da brannvesenet kom til stedet. Aaltvedt forteller at det trolig er returvarer som har tatt fyr, men at det sannsynligvis ikke har skjedd av seg selv. De mistenker at noen har tuklet med dem.

Aaltvedt understreker at de frykter at dette fort kunne gått mye verre: Like i nærheten er det et gasslager og flyplassens lokaler, samt andre bygninger.

Ber om tips

Det var en tilfeldig forbipasserende som meldte fra til brannvesenet etter å ha observert eksplosjonen.

– Heldigvis ligger brannvesenet bare noen hundre meter unna, så de kom seg kjapt til stedet. Nå er vi på stedet og er veldig interessert i tips fra publikum, sier operasjonsleder, og understreker:

– At den forbipasserende varslet så kjapt er avgjørende for at brannvesenet kom kjapt på stedet. Hvis ikke kunne det gått mye verre.