Ekstremt glatt på flere veier

Sindre Omenås

Vegtrafikksentralen har i morgentimene torsdag fått mange meldinger om svært glatt veibane i store deler av Telemark. Ser bart ut – Den generelle regelen om å kjøre etter forholdene gjelder ekstra mye på dager som dette, sier Jøran Røsaker ved Vegtrafikksentralen. Bakken har minusgrader flere steder, som gjør at regnet raskt fryser til is når det treffer veibanen. – Det gjør at det er vanskelig å se om det er glatt. Jeg oppfordrer alle bilførere til å prøvebremse og teste forholdene når de er ute på veiene. Fullt mannskap ute Røsaker sier de har fullt mannskap ute for å strø veibanene. – Vi får mange meldinger om glatte veier, og sender melding til entreprenørene om å strø disse strekningene. Likevel vil det være viktig at de som kjører bil tar hensyn til at de kan bli overrasket over is der det ser bart ut. Vind i helgen Røsaker sier det ikke er meldt mye nedbør i helgen, men at vind kan skape problem over Hardangervidda. – Det endrer seg så rakst, at vi oppfordrer alle til å følge med før de setter turen over fjellet.