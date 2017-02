Ektepar reddet seg ut av brennende hus

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BRANN: Brannvesenet satte raskt i gang med slukking. (Foto: Andreas Soltvedt) RØYK: Det var kraftig røykutvikling fra huset. (Foto: Andreas Soltvedt) Beboerne kom seg ut av det brennende huset. 10.02.2017 kl 09:06 (Oppdatert 17:33)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967 Brannvesen, ambulanse og politi rykket fredag formiddag ut til en brann i Nome. – Det er brann i en enebolig i Hellestadvegen i Lunde, sier operasjonsleder Gisle Småge i Sør-Øst politidistrikt. Reddet seg ut Det skal være kraftig røykutvikling fra huset. – To beboere reddet seg ut, sier Småge. Hus fra 1865 Varden snakket med huseier på stedet som sier at huset er fra 1865. Sammen med sin kone og deres hund kom de seg ut av huset da bygget tok fyr. Han sier at var ute på trappa for å måke snø da han kjente en røyklukt. Da han kom inn i huset, så han at det brant i andre etasje. Det var mye røyk. Utfordrende å slukke Brannvesen fra både Lunde og Bø var på plass for å bistå i slukningsarbeidet. En slukning som ble svært utfordrende, og flere timer etter at brannen startet slet man fortsatt med å få kontroll på flammene. Årsaken til problemene med slukkingen, er at huset skal bestå av mye tømmer innvending. annonse annonse