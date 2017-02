Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Ekteparet så en forkommen mann på lave sko i skiløypa annonse Politiet har sendt ut mannskap til Gaustablikk for å redde en forkommen person. 04.02.2017 kl 18:42 (Oppdatert 20:45)

Per Arne Rennestraum

Tlf: 952 24 987 Det var et ektepar på ski som oppdaget den slitne mannen tråkke rundt i skiløypa ved Kvitåvatn. Han gikk i lave sko. I etterkant dukket det opp en bekymringsfølelse. De kontaktet politiet. Klokka 20.45 i kveld var det fortsatt letemannskap ute og letet etter mannen. Politiet har også vær innom hotellet og andre etablissementer i området for å sjekke om han var eller hadde vært innom stedet. Ingen personer er meldt savnet i området, forteller politiets operasjonsleder Terje Pedersen. Men kombinasjonen snø og minusgrader gjør at politiet er bekymret for mannens tilstand. Mannen er av asiatisk utseende, er fyldig og har gråsprengt hår. Han går i lave sko. Røde Kors er satt inn i letingen. annonse annonse