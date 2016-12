Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les dagens utgave her Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Eldre kvinne utsatt for grovt tyveri utenfor matbutikk SKULLE HANDLE: Kvinnen i 80-årene ante fred og ingen fare da hun søndag ettermiddag skulle handle på Coop Extra i Jernbanegata i Porsgrunn. Men utenfor butikken ble hun frastjålet lommeboka. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Skulle handle på butikken da tyven slo til. 18.12.2016 kl 15:30 (Oppdatert 18.12.2016 kl 17:19)

Martin Øyvang

Tlf: 35 54 32 03 En kvinne i 80-årene fikk en lite hyggelig opplevelse da hun søndag ettermiddag skulle handle på Coop Extra i Jernbanegata i Porsgrunn. Rett på utsiden av butikken ble hun nemlig overrasket av en frekk tyv. Flere tusen kroner – Han stjal med seg lommeboka hennes. Den inneholdt flere tusen kroner i kontanter og i tillegg flere kort, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt. Kvinnen skal ikke ha blitt fysisk angrepet i det politiet karakteriserer som et grovt tyveri på offentlig sted. Gjerningsmannen løp fra stedet i retning Vinmonopolet, og politiet ha fått en beskrivelse av vedkommende. – Han var høy, tynn og var iført sort genser og sort lue, sier Larsen. Fikk sjokk Politiet er søndag ettermiddag ved butikken og kvinnen ivaretas. – Hun fikk et lite sjokk, så hun får bistand, sier Larsen. Politiet ønsker at tips i saken meldes inn på telefonnummer 02800. annonse annonse