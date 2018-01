Eldre mann skjøt etter ungdommer med luftvåpen annonse Politiet har beslaglagt mannens skytevåpen. 10.01.2018 kl 18:31 (Oppdatert 10.01.2018 kl 18:59)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Nils Skumsvoll

Tlf: 905 75 767

Det var onsdag ettermiddag politiet rykket ut til en bolig i Skien, etter at en mann skjøt mot noen ungdommer med et luftvåpen.

Ikke pågrepet

– Mannen skjøt etter noen ungdommer i 14-15 års alderen, opplyser Telemark-politiet.

Den eldre karen forklarte til politiet at han skjøt etter tenåringene for å skremme dem, etter at de hadde gått over eiendommen hans.

– Mannen har forklart at han ville sette en stopper for at unge bruker eiendommen hans som snarvei, sier Vidar Aaltvedt til Varden. Han er operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

– Har dette vært et gjentagende problem for mannen?

– Det vet vi ikke, men han har nok følt seg plaget. Det hevder han ihvertfall selv.

Ingen ble fysisk skadet i hendelsen.

Den eldre mannen er ikke kjent for politiet fra tidligere, men ble anmeldt etter hendelsen onsdag kveld.

– Det ble besluttet at vi ikke trengte å pågripe mannen, da han har innrømmet forholdet på stedet. Det er ingen fare for bevisforspillelse i denne saken, sier Aaltvedt.

– Var dere bevæpnet under oppdraget?

– Nei, det anså vi som unødvendig. Det var ingenting som tydet på at noe kunne utgjøre en fare for politiet da patruljen ankom boligen.

Beslaglegger flere våpen i boligen

Det var ungdommene selv som tok kontakt med politiet, etter at mannen hadde skutt.

– De er alle kjørt hjem til sine foreldre, som har fått informasjon om det som har skjedd, sier operasjonslederen.

– Hva skjer videre med mannen?

– Det gjenstår noe etterforsking selv om vi vet det meste om det som har skjedd. Han var også i besittelse av flere lovlig registrerte jaktvåpen. Disse blir beslaglagt av oss som følge av denne hendelsen, sier Aaltvedt, som beskriver mannen som «godt oppi åra».