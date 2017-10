Elgpåkjørsel skaper trafikkproblem annonse Politiet melder at det er store trafikale problem etter at en bil kjørte på en elg på Klyve. 09.10.2017 kl 07:16

Sindre Omenås

Tlf: 922 37 631

Påkjørselen skjedde like etter klokken 07 mandag morgen, ved Hulkavegen på Klyve.

Det er ikke rapportert om personskader, og at bergingsbil og viltnemnda er på vei til stedet.

Hendelsen har derimot ført til problem for biler å passere stedet.

07.29 meldte politiet at veien igjen er åpen for ferdsel, og at bil og bilfører er tatt hånd om.