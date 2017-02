Ellevill biljakt stanset først da det begynte å ryke fra motoren annonse Da den sivile UP-bilen satte på blålysene, trykket 26-åringen gassen i bunn. Dermed startet en biljakt det luktet svidd av. 10.02.2017 kl 06:56

Nylig måtte en 26 år gammel mann møte i retten, tiltalt både for dette og flere andre brudd på vegtrafikkloven. Blant annet kjøring i ruset tilstand.

Passasjerer i bilen

Biljakten nevnt tidligere i saken inntraff på kveldstid den 9. mars, med to passasjerer i bilen.

Jakten gikk fra C. E. Berg - Hanssens gate i Porsgrunn, via Lilleelvgaten, Porsgrunnstunnelen, Øvre Frednesveg, Vabakktunnelen til Klyvevegen i Skien og tilbake gjennom Vabakktunnelen i Porsgrunn, via Drangedalsvegen og ut på en sidevei til Drangedalsvegen, heter det i dommen.

Underveis skal han ha bråbremset brått flere ganger for å hindre politibilen, og den første gangen klarte politibilen så vidt å unngå sammenstøt, kunne polititjenestemennene fortelle.

Høy hastighet

Det var mye trafikk den aktuelle dagen, og tiltalte holdt langt høyere hastighet enn fartsgrensen gjennom hele ruten, blant annet over 100 km/t i tunellen hvor det var 70 - sone og senere langt over 70 km/t i 50 - sonen.

Han foretok i følge politiet flere farlige forbikjøringer som hindret, og skapte farlige situasjoner for annen trafikk. Blant annet kjørte han forbi en bil på høyre side via en busslomme ved Øvre Frednesvei. Han gjennomførte også en farlig forbikjøring i tunellen, og i enden av tunellen måtte en fotgjenger snu og hoppe unna i fotgjengerfeltet.

Mannen har innrømmet flere av forholdene han sto tiltalt for, og ble dømt til syv måneder i fengsel i tillegg til en bot på 10.000 kroner.

Han mister også retten til å kjøre bil for all fremtid.