En hel bygd var uten strøm
På grunn av en feil var over 1.500 innbyggere uten strøm tirsdag. 17.01.2017 kl 18:03 (Oppdatert 18:42)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Tirsdag ettermiddag, før klokken 18, har Midt-Telemark energi publisert feilmelding på sine nettsider. Lunde i Nome har like over 1.500 innbyggere, og samtlige skal være berørte av feilen. «Strømløst i Lunde: Pga feil er hele Lunde uten strøm. Vi jobber med saken, og prøver å koble inn deler av Lunde etterhvert», står det på nettsiden. Gjennom vinduet så naboen at Grete Gjørvads leiligheten var full av røyk. 79-åringen ble husløs etter DAB-brann (V+) Varden.no lykkes med å få kontakt med en travel vaktoperatør like etter klokken 18, som forteller at det er en hovedtrafo som har falt ut. Han opplyser i tillegg at det ser ut til at strømmen kommer raskt tilbake. Og det var den: Klokken 18.20 har alle fått strømmen tilbake, skriver leverandøren på sine nettsider.

Tirsdag ettermiddag er det for øvrig speilblankt på Telemark-veiene. Alt av mannskaper er ute og politiet ber folk om ikke å ringe. Blant annet massekolliderte 14 biler på E18 i Vestfold.