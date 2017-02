En mann til sykehuset etter scooterulykke

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Eirik Haugen Og Hanne Findal Politiet i Telemark og andre nødetater rykket ut etter melding om en scooter-ulykke ved Gvepseborg i Tinn klokka 22.15 fredag kveld. Hjelpemannskaper ble sendt ut til en skadet person på en hytte. - Mannskapene har nå kontakt med pasienten som er på en hytte. Skal være våken med uavklart skadeomfang. Krossobanen er stilt til disposisjon, ikke flyvær, melder politiet. Operasjonsleder Ole Jørgen Lund ved Telemark politidistrikt kan ikke si så mye om omstendighetene rundt ulykken, men forteller at mannen ble fløyet til i Oslo. – Vi vet lite om skadeomfanget og hendelsesforløpet, men det tyder på at han åpenbart var skadd ettersom han ble fløyet direkte fra ulykkesstedet til sykehuset i Oslo hvor han blir tatt hånd om, forteller Lund til Varden.